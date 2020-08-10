Раскрыт формат нового учебного года в России

"Первого сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. Школы начнут работать по особому графику, [будут] отменены массовые мероприятия. Но главное — традиционные занятия останутся", — сказал Кравцов.