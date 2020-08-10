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В российских школах с 1 сентября занятия начнутся в очном формате 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Раскрыт формат нового учебного года в России
Фото: РИА Новости
Занятия в российских школах с 1 сентября будут проходить в очном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "Российской газете".

"Первого сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. Школы начнут работать по особому графику, [будут] отменены массовые мероприятия. Но главное — традиционные занятия останутся", — сказал Кравцов.

По его словам, министерство "в ручном режиме" контролирует подготовку школ к новому учебному году. "Будет проведена их дезинфекция, предусмотрены меры проветривания помещений, термометрия на входе. Мы договорились с Министерством здравоохранения — в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник", — напомнил министр.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,8 млн человек, свыше 731 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровел 696 681 человек, умер 15 001. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Образование , Сергей Кравцов , Минздрав РФ , Правительство РФ , "Российская газета"
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