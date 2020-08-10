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Активисты вышли на пикеты к посольству Белоруссии в Москве 

News.ru 1 час назад
Активисты вышли на пикеты к посольству Белоруссии в Москве
Фото: mosnb/vk.com
Пикеты начались у здания посольства Белоруссии на улице Маросейка в Москве. Сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее.
Люди требуют освобождения российских журналистов, задержанных на территории республики, передаёт Avtozak Live. Среди активистов журналист Daily Storm Алексей Полоротов.
Пикетирующие рассказали, что полицейские переписали у них паспортные данные и сфотографировали плакаты.
Рядом со зданием развернули флаг Белорусской народной республики (Бело-красно-белый флаг), однако силовики попросили отойти на 50 метров от посольства. Также отойти попросили активиста, который читал стихи рядом с пикетирующими.
Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова. Она отметила, что российские журналисты должны знать, где находится их коллега, в каком он состоянии и оказывают ли ему медицинскую помощь.
Помимо Пегова сотрудники правоохранительных органов Белоруссии жёстко задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.
Ранее в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.
Кроме этого, телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в белорусской столице. Связь с ними также была прервана на много часов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.
Как писал NEWS.ru, после завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.
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Общество , Светлана Тихановская , Тихон Дзядко , Маргарита Симоньян , Семен Пегов , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Russia Today , Москва
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