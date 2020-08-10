Активисты вышли на пикеты к посольству Белоруссии в Москве 

Пикеты начались у здания посольства Белоруссии на улице Маросейка в Москве . Сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее.

Люди требуют освобождения российских журналистов, задержанных на территории республики, передаёт Avtozak Live. Среди активистов журналист Daily Storm Алексей Полоротов.

Пикетирующие рассказали, что полицейские переписали у них паспортные данные и сфотографировали плакаты.

Рядом со зданием развернули флаг Белорусской народной республики (Бело-красно-белый флаг), однако силовики попросили отойти на 50 метров от посольства. Также отойти попросили активиста, который читал стихи рядом с пикетирующими.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова . Она отметила, что российские журналисты должны знать, где находится их коллега, в каком он состоянии и оказывают ли ему медицинскую помощь.

Помимо Пегова сотрудники правоохранительных органов Белоруссии жёстко задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.

Ранее в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.

Кроме этого, телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в белорусской столице. Связь с ними также была прервана на много часов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

Как писал NEWS.ru, после завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.