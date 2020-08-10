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Умерших в Турции от коронавируса россиян предложили хоронить за границей 

News.ru 29 минут назад
Умерших в Турции от COVID россиян оставят за границей
Фото: Reuters
Авиакомпании могут отказать в транспортировке из Турции в Россию тела пациента с установленным диагнозом COVID-19. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Анкаре относительно действий турецких властей в условиях рисков заражения коронавирусной инфекцией.

В случае летального исхода авиаперевозчик вправе отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 из-за высокого риска инфицирования. В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции, — указывается в сообщении на сайте дипведомства.

В посольстве также рассказали, что произойдёт, если у постояльца гостиницы обнаружат повышенную температуру от 37,8 градуса. В этом случае его отправят к отельному врачу, который примет решение о вызове скорой помощи для транспортировки в больницу и проверки на наличие симптомов COVID-19.
Если у одного из членов семьи выявят коронавирусную инфекцию, анализы возьмут и у остальных родственников, отдыхающих в отеле, и даже могут направить на сдачу тестов выборочное число контактировавших с заразившимся.
В ведомстве подчеркнули, что существуют особые оговорки по лицам, которые остаются в отеле на 14-дневном карантине. Согласно сертификату здоровья, отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица. Но по итогам карантина, если он превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелёт в РФ должен оплатить туроператор или сам клиент. Уточняется, что страховая компания выполняет обязательства по оплате транспортных расходов по возвращению на родину в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине.
В посольстве также отметили, что, несмотря на предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, режим их использования внутри отелей не регламентирован и носит уведомительный характер.
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Комментарии 4
Общество , Анкара , Турция
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