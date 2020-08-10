Один из задержанных в Минске журналистов российского телеканала "Дождь" Василий Полонский рассказал, как с ним и его коллегами обращались белорусские силовики. По его словам, у него сильно болели руки после стяжки, а его коллегу и вовсе раздели догола для проверки.

Ранее главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников телеканала. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

"Уже когда нас доставили в сам отдел, который находился, оказывается, через дорогу, … там все было по-человечески. У меня очень болели руки от стяжек, и сотрудники, которые нас потом оформляли, … они довольно быстро мне расстегнули, потом надели наручники. А уже дальше я начал качать права, и после этого и сняли наручники", — отметил Полонский в эфире телеканала "Дождь".

Однако "ужасный случай", по словам журналиста, произошел с его коллегой Владимиром Роменским , которого "раздели догола и проверили все".

По словам Полонского, официальная причина высылки российских журналистов — в интересах общественного порядка.

"Уведомление о высылке — все-таки тут сформулировано, за что нас выслали — это принято решение о высылке из Республики Беларусь в интересах общественного порядка", — рассказал Полонский. В эфире показали копию уведомления.

"Грозит мне и моим коллегам две статьи уголовного кодекса. И там до пяти и до трех лет лишения свободы. … Я надеюсь, что мы успеем это оспорить", — добавил Полонский.

Ранее корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник , задержанный после беспорядков в Минске, рассказал о применении силы белорусскими силовиками. По его словам, они постоянно заворачивали руки, несколько раз ударили ногами, когда он упал. Олейник добавил, что отношение к задержанным "было как к скоту", и признался, что, хоть и часто пишет "про милицию и правоохранителей", но ранее такого отношения не встречал.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает о числе задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК , отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.