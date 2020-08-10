Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киселёв объяснил, почему в Белоруссии не случилось революции 

Свободная пресса 25 минут назад
Киселёв объяснил отсутствие революции в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в соцсетях заявил, что пример украинского Майдана помешал белорусской оппозиции привлечь людей на свою сторону, одновременно подтолкнув Александра Лукашенко к жестким действиям в отношении протестующих.

«В этом контексте «революционеры» воспринимаются внутри страны преимущественно как разрушители. Разрушение Украины как пример пугает больше всего остального, а картинок протестов по миру мы уже насмотрелись столько, что не удивить уже ничем…», — написал он.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя видео с жёстким задержанием сотрудниками минского ОМОНа протестующих, заявила, что оно свидетельствует о поддержке силовиками президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Свободная пресса: последние новости
Крым без воды. Столица республики готовится к режиму чрезвычайной ситуации Крым без воды. Столица республики готовится к режиму чрезвычайной ситуации Эпидемиолог: маски придется носить еще два года Эпидемиолог: маски придется носить еще два года Митрополит Кубанский Исидор умер от коронавируса Митрополит Кубанский Исидор умер от коронавируса
Общество , В мире , Политика , Украина , Дмитрий Киселев , Маргарита Симоньян , Александр Лукашенко , РИА Новости , Russia Today
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение