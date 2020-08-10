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Спрогнозирован турпоток за границу в 2020 году 

Артём Кульша 37 минут назад
Спрогнозирован турпоток за границу в 2020 году
Фото: ТАСС
Около пяти миллионов граждан России могут побывать на заграничных курортах в ходе туристического сезона 2020 года. Об этом, как сообщает RNS, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
1 августа, как сообщал «Рамблер», власти России начали возобновлять международное авиасообщение, которое приостановили 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня Ломидзе провела пресс-конференцию. В ходе нее она спрогнозировала, что в ходе туристического сезона 2020 года туристический поток из России на зарубежные курорты может составить около 4,5-5 миллионов человек с определенной погрешностью.

«Очень оптимистичная картина», — отметила исполнительный директор АТОР.

Также она отметила, что после возобновления рейсов в Стамбул спрос на отдых за границей существенно вырос среди туристов, которые планируют отдых самостоятельно. По той же причине несколько оживился спрос отдых в Черногории — туда можно попасть через Стамбул. Кроме того, некоторое оживление наблюдается в спросе на отдых на Мальдивах.
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Общество , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России
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