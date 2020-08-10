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Россияне высказались о протестах в Белоруссии 

Лера Букина 45 минут назад
Аналитическая служба Рамблера узнала мнение россиян относительно того, как далеко зайдут беспорядки в Белоруссии в связи с выборами.
Более половины участников надеются на лучшее.
Так, 46% опрошенных считают, что протесты в Белоруссии в ближайшее время сойдут на нет, а 25% — что они и вовсе закончатся сразу после выборов (в ближайшие дни).
Протестующие в Минске начали строить баррикады
У другой части проголосовавших совершенно иной настрой.
20% респондентов полагают, что количество митингующих будет лишь возрастать, а митинги будут продолжаться еще очень долгое время.
9% участников опасаются того, что дело дойдет до гражданской войны.
В опросе приняли участие 7338 человек.
Жители Минска намерены сегодня выйти на акцию протеста на улице Немига. Об этом сообщает Znak.com.
По данным издания, опрошенные им жители столицы Белоруссии «настроены решительно», однако не знают, к чему может привести сегодняшняя акция.

«Мы будем выходить, пока нас не убьют», — пояснила одна из минчанок.

При этом участники опроса отметили, что «разочарованы действиями оппозиции во время вчерашней акции», так как отсутствие координации и лидера протеста «свело все усилия к нулю».
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Общество , Видео , В мире
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