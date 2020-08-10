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Названы регионы с наибольшей долей людей с антителами к коронавирусу 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Названы регионы с наибольшей долей людей с антителами
Фото: globallookpress.com
Самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в России выявили в Татарстане — 31,5%. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
По ее словам, исследования проводились в 26 субъектах федерации. Среди них она назвала четыре региона, где выявлены наиболее высокие показатели.

«Это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% и Республика Татарстан — 31,5%», — пояснила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Она добавила, что в условиях восстановления работы культурных и спортивных учреждений региональным властям необходимо придерживаться методических рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19.
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Общество , Республика Татарстан
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