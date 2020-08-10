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СМИ: Ефремову дважды вызвали «скорую» из-за подозрения на инсульт 

Вечерняя Москва и ещё 2 26 минут назад
Актеру Михаилу Ефремову дважды вызывали скорую помощь в понедельник утром, 10 августа. Об этом сообщает источник Life.ru.
По предварительным данным, медикам звонил сын артиста, ссылаясь на резкое ухудшение состояния отца и нарушение речи.
Тем не менее, когда врачи прибыли, они не зафиксировали у Ефремова симптомов и решили, что у него произошла транзиторная ишемическая атака. Речь идет о приступе, похожем на инсульт, но протекающем всего несколько минут и не имеющем последствий для здоровья. В результате в больницу актера так и не повезли.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
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