Актеру Михаилу Ефремову дважды вызывали скорую помощь в понедельник утром, 10 августа. Об этом сообщает источник Life.ru.

По предварительным данным, медикам звонил сын артиста, ссылаясь на резкое ухудшение состояния отца и нарушение речи.

Тем не менее, когда врачи прибыли, они не зафиксировали у Ефремова симптомов и решили, что у него произошла транзиторная ишемическая атака. Речь идет о приступе, похожем на инсульт, но протекающем всего несколько минут и не имеющем последствий для здоровья. В результате в больницу актера так и не повезли.