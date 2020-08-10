Симоньян обратилась с требованием к Лукашенко 

«В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, НЕМЕДЛЕННО отпустите Семена Пегова!» — потребовала она (орфография и пунктуация автора сохранены).