Александр Адабашьян отмечает 75-летие

Сценарист, художник и актер Александр Адабашьян планирует отметить свой 75-летний юбилей в узком кругу семьи, так как традиция пышного празднования дня рождения не сложилась с детства.

Десятого августа Александр Адабашьян отмечает свое 75-летие.

"Юбилей отмечу, как всегда, на даче, в узком кругу семьи, ничего помпезного. Попросил ничего разорительного не дарить, потребности они мои знают, они очень скромные", — рассказал Адабашьян в интервью РИА Новости.

Он добавил, что традиция пышного празднования не сложилась у него с детства, так как август — это время, когда друзья уезжали с родителями из города. "А сейчас в преклонных годах интерес к пышным праздникам как-то увял", — добавил он.