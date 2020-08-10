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Александр Адабашьян отмечает 75-летие в кругу семьи 

РИА Новости 2 часа назад
Александр Адабашьян отмечает 75-летие
Фото: РИА Новости
Сценарист, художник и актер Александр Адабашьян планирует отметить свой 75-летний юбилей в узком кругу семьи, так как традиция пышного празднования дня рождения не сложилась с детства.
Десятого августа Александр Адабашьян отмечает свое 75-летие.

"Юбилей отмечу, как всегда, на даче, в узком кругу семьи, ничего помпезного. Попросил ничего разорительного не дарить, потребности они мои знают, они очень скромные", — рассказал Адабашьян в интервью РИА Новости.

Он добавил, что традиция пышного празднования не сложилась у него с детства, так как август — это время, когда друзья уезжали с родителями из города. "А сейчас в преклонных годах интерес к пышным праздникам как-то увял", — добавил он.
Адабашьян — советский и российский кинодраматург, художник, сценарист и актер. Постоянно сотрудничает с режиссером Никитой Михалковым. Адабашьян сыграл более сорока эпизодических ролей, в частности инженера Тимофеева в "Пяти вечерах", дворецкого Бэрримора в "Собаке Баскервилей" и Берлиоза в телесериале "Мастер и Маргарита".
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Общество , Александр Адабашьян , Никита Михалков , РИА Новости
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