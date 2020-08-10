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Писателя Крапивина вернули в больницу после скандала 

Ura.Ru 27 минут назад
Писателя Крапивина вернули в больницу после скандала
Фото: ТАСС
Уральского писателя Владислава Крапивина положили в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, сообщила URA.RU его невестка Лариса Крапивина. Ранее она сообщала, что писателя выписали из больницы, несмотря на ухудшившееся состояние.

«В результате всей работы СМИ и того, что общественность поднялась, сегодня ночью приехали сосудистые хирурги от министерства здравоохранения. Врачи были очень квалифицированные, увидели его состояние и сказали, что нужна срочная госпитализация», — пояснила родственница писателя.

По ее словам, медикам удалось убедить Крапивина поехать в больницу, несмотря на то, что раньше он отказывался от госпитализации.
По словам Крапивиной, сейчас в больнице проходит консилиум врачей, на котором решается, необходима ли писателю операция или нет. Состояние у прозаика тяжелое, он находится в сознании, но не может самостоятельно передвигаться, добавила невестка.
Представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков сообщил URA.RU, что врачей к Крапивину отправили по личному распоряжению министра. «В больнице писателю оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.
Писателя госпитализировали в середине июля с подозрением на инсульт. Позднее врачи заподозрили у него коронавирус, но он не подтвердился. Невестка Крапивина сообщила, что писателя выписали из больницы 7 августа, однако его состояние было хуже, чем когда он поступил в клинику. Она сообщила, что родственники писателя разочарованы работой врачей.
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Комментарии
Общество , Константин Шестаков , Владислав Крапивин , Минздрав РФ
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