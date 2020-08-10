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В России создали банк данных опекунов 

ТАСС 1 час назад
В России создали банк данных опекунов
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об упрощении процедуры оформления социальной поддержки опекунами. По его словам, все данные будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания.

"Правительство упростило процедуры оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны, речь идет о несовершеннолетних детях и людях с инвалидностью", — сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин отметил, что "раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку, опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он может это сделать дистанционно".


"До конца этого года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания", — сказал председатель правительства.

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Комментарии
Общество , Михаил Мишустин
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