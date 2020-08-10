Пока вы спали: в Крыму забили тревогу из-за туристов 

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Власти Крыма ищут врачей

На фоне туристического сезона в Крыму растет заболеваемость коронавирусом. В республике также ощущается острая нехватка медперсонала, а врачей для работы с больными COVID-19 набирают по объявлению, размещенному на сайте Минздрава Крыма, пишет «Коммерсант».

Так, 8 августа в республике зарегистрировали 32 новых случая заражения, днем ранее было 27 случаев. В июне эти показатели были в два-три раза меньше. При этом республиканский оперативный штаб решил открыть еще один «ковидный» госпиталь, но его полноценная работа под вопросом из-за острого дефицита кадров. Тем временем, средняя загрузка отелей и пансионатов составляет 80%, а по ряду объектов — 95%, пишет издание.

В России созданы правила оказания экстренной помощи туристам

Правительство России готовит поправки в закон «Об основах туристской деятельности», которые прописывают правила оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации в чужой стране, в том числе и из-за банкротства туркомпании или закрытия границ. Об этом пишет «Российская газета».

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, для защиты российских туристов будет создан специализированный фонд, который поможет им в случае ЧП вернуться домой.

Многодетным семьям помогут погасить ипотеку

Правительство России одобрило выделение из резервного фонда дополнительных субсидий почти на 12 млрд рублей для погашения части долга по ипотеке многодетным семьям. Об этом сообщает «Российская газета».

Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей и предоставляется семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что выделенные кабмином средства позволят поддержать не менее 26 тысяч таких семей.

Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением заболевания коронавирусом. Об этом в интервью газете «Известия» заявил академик РАН , главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

По мнению Тотоляна, в настоящее время сложно дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19. При этом он напомнил, что в этом году ожидается циркулирование штаммов гриппа, от которых ранее россияне не прививались.

«Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — подчеркнул иммунолог.

В США опасаются быстрого создания российского «Охотника»

Россия, в отличие от США, готова рисковать и быстро завершить создание ударного малозаметного беспилотника С-70 «Охотник». Сравнение российских и американских программ по созданию БПЛА сделало американское издание Forbes.

По данным издания, принятие на вооружение в России ударного малозаметного беспилотника С-70 «Охотник» намечено на 2024 год, а не на 2025 год, как планировалось ранее. Ожидается, что БПЛА будет способен взять на борт 6 тысяч тонн бомбовой нагрузки, а радиус его действия составляет почти 5 тысяч километров.

При этом работы по созданию беспилотных аппаратов для американской армии замедлились и, «несмотря на более ранний старт, Соединенные Штаты могут на финише отстать от России», отмечается в статье.