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В России выявили 5,1 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова 1 час назад
В России выявили 5,1 тысячи случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 118, до 892 654 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 5 189 человек, за день до этого — 5 212, еще днем ранее — 5 241.
Названы сроки начала второй волны COVID-19 в России
В 26,5 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.
За последние сутки еще 3 259 россиян выписались после выздоровления, 70 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 696 681 пациент, 15 001 человек скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Больше всего: Москва (694), Свердловская область (179), Санкт-Петербург (157), Московская область (153), Ростовская область (128), Красноярский край (127), Ставропольский край (125), Нижегородская область (120), Иркутская область (120), Ханты-Мансийский АО (117).
За ними следуют: Омская область (108), Оренбургская область (104), Краснодарский край (97), Волгоградская область (97), Воронежская область (96), Саратовская область (95), Ульяновская область (95), Алтайский край (95), Кемеровская область (94), Приморский край (94), Ямало-Ненецкий АО (93).
Менее 90 новых случаев: Мурманская область (89), Новосибирская область (87), Хабаровский край (87), Челябинская область (83), Коми (78), Тюменская область (74), Пермский край (67), Сахалинская область (67), Якутия (64), Архангельская область (63), Костромская область (61), Томская область (56), Белгородская область (50), Орловская область (50), Кировская область (50), Самарская область (50).
Менее 50: Дагестан (49), Пензенская область (45), Калмыкия (42), Ярославская область (37), Башкирия (34), Псковская область (33), Астраханская область (32), Крым (32), Тульская область (31), Мордовия (30), Татарстан (30), Чувашия (30), Бурятия (30).
Менее 30: Брянская область (28), Тверская область (28), Ленинградская область (28), Удмуртия (28), Вологодская область (27), Ивановская область (26), Калужская область (26), Тамбовская область (25), Курская область (24), Рязанская область (24), Смоленская область (22), Владимирская область (21), Адыгея (20).
Менее 20: Тыва (19), Магаданская область (19), Калининградская область (18), Амурская область (18), Курганская область (17), Хакасия (17), Липецкая область (16), Карелия (16), Ингушетия (16), Забайкальский край (16), Новгородская область (15), Кабардино-Балкария (15), Республика Алтай (15), Марий Эл (14), Карачаево-Черкессия (12), Камчатский край (10), Северная Осетия (6), Чечня (5), Севастополь (5), Еврейская АО (3).
Как сообщал «Рамблер», к 10 августа в России провели более 30,8 миллиона тестов на коронавирус, 246 тысяч из них — за последние сутки.
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