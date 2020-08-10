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В школах введут должность «учителя-наставника» 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
В школах введут должность «учителя-наставника»
Фото: РИА Новости
Как считает глава Минпросвещения, это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов
В российских школах с сентября 2021 года появятся «учителя-наставники». Об этом «Российской газете» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, внедрение новых должностей и квалификационных категорий, среди которых также «учитель-методист», позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии, обеспечить качество образовательных результатов.
Министр сообщил, что ключевая задача, которая требует срочного решения, это наведение порядка в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров. Так, необходимо провести полный анализ программ, понять, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, которые есть у учителей.
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