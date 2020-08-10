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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
У границы РФ собираются войска
Фото: Reuters
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. «Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Обсудили главные новости недели:
  • Александр Лукашенко уже в шестой раз выиграл президентские выборы,
  • США перебрасывают войска поближе к российской границе,
  • Анатолий Кашпировский призвал Путина отказаться от массовой вакционации,
  • NASA избавляется от оскорбительных названий космических объектов,
  • а в Казани лошадь устала работать и устроила ДТП.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Общество , Анатолий Кашпировский , Apple , NASA , Google
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