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Барщевский ответил на обвинение в изнасиловании 

Артём Кульша 42 минуты назад
Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Жительница Домодедово Елена Радаева, обвинившая юриста Михаила Барщевского в изнасиловании, — человек несчастной судьбы. Об этом он сам заявил «Ленте.ру».
Барщевский, как сообщал «Рамблер», — полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах России. Вчера Радаева обвинила его в принуждении к мерзкому сексу и изнасиловании в 2011 году.
Она назвала юриста садистом и извращенцем, виновником ее попытки убить себя, депрессии, которая у нее возникла, и уголовного дела, которое было возбуждено в ее отношении и стало причиной потери ею квартиры в Москве. В свою очередь, Барщевский назвал Радаеву человеком несчастной судьбы.

«Виделся с ней один раз в жизни, в кафе», — рассказал он.

По словам юриста, тогда Радаева обратилась к нему в связи с корпоративным спором, который вела со своим бизнес-партнером. Барщевский ответил ей, что не занимается частными делами.
Михаила Барщевского вновь обвинили в изнасиловании
Вчера Радаева заявила, что полиция отказывает ей в возбуждении уголовного дела против Барщевского, а три телеканала и газета, которые взяли у нее интервью в связи с обвинением в адрес юриста, не желают обнародовать их до начала его уголовного преследования.
Радаева выразила готовность подтвердить свои слова, пройдя тест на полиграфе, и попросила общественность о помощи в ее попытке добиться справедливости.
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Общество , Правительство РФ , Lenta.ru , Домодедово
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