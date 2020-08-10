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Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Барщевский отвветил на обвинения в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Заслуженный юрист России и полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский прокомментировал появившиеся в Сети обвинения Елены Радаевой в изнасиловании.
Барщевский заявил, что женщина два года назад подавала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «360».

«Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз «шизофрения», «бред навязчивых идей». Это официальный диагноз», — отметил Барщевский.

Напомним, как передавало РИА «Новости», женщина обвинила заслуженного юриста России в изнасиловании, которое якобы произошло в 2011 году. При этом Радаева выразила готовность пройти проверку на детекторе лжи.
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Общество , Михаил Барщевский , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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