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Названы самые вредные сферы деятельности в России 

Российская Газета и ещё 7 37 минут назад
Названы самые вредные сферы деятельности
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор назвал сферы профессиональной деятельности, которые по количеству профзаболеваний в 2019 году являлись самыми опасными для здоровья. Об этом сообщает RT.
В "топ-3" попали добывающие отрасли, работники которых составляют 46,9% от числа всех россиян с профессиональными заболеваниями, обрабатывающие производства (29,9% носителей профзаболеваний) и профессии, связанные с транспортировкой и хранением (10,5% профессионально заболевших).
На сотрудников предприятий, занятых в сфере строительства, приходится 3,6% заболевших, 3,5% — на работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Остальная доля людей с заболеваниями (5,2%) — это представители оставшихся экономических отраслей.
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Общество , Роспотребнадзор
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