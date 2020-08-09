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Эдгард Запашный сказал, в чем Белоруссия опережает Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Запашный сказал, в чем Белоруссия опережает Россию
Фото: РИА Новости
Достижения Белоруссии знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный ставит в пример прежде всего России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В свое время я ходил даже в гомельскую школу. На протяжении многих лет есть ряд вещей, которые продолжают меня искренне радовать. И я эти достижения ставлю в пример нашей стране», — передает БелТА его слова.

Запашный уточнил, что прежде всего имеет ввиду качество товаров.

«Белорусские продукты действительно не вызывают вопросов. То есть ты берешь хлеб, молоко, яйца — все это качественно, все это вкусно. Это здорово», — добавил он.

Кроме того, дрессировщик привел в пример «необыкновенные мелочи».

«Я только что приехал из Минска. Видел, как ночью велосипедисты перед «зеброй» слезли и как положено перешли дорогу. Вот эти обыкновенные мелочи производят на меня впечатление. Потому что я понимаю: на определенные шаги Беларусь опережает Россию, 100%», — подчеркнул он.

Также Запашный отметил, что «именно в Белоруссии проводятся серьезные мероприятия мирового масштаба», такие как «чемпионат мира по хоккею, Европейские игры, соревнования по художественной гимнастике».

«Это большая, сложная работа для имиджа, для статуса страны», — подытожил он.

На данный момент в Белоруссии проходят президентские выборы. В воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах. Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14.00 составила 65,19%.
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Общество , Эдгард Запашный
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