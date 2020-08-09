Норкин обратился к фанатам

Норкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост. На фотографии запечатлена конструкция из конструктора "Лего". Телеведущий собирает "Тысячелетнего Сокола". Судя по его словам под постом, он сделал уже чуть больше половины работы. Норкин также рассказал своим подписчикам, что через неделю он планирует вернуться в эфир.