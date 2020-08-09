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Муж покойной Норкиной анонсировал возвращение на НТВ 

Слово и Дело 1 час назад
Норкин обратился к фанатам
Фото: РИА Новости
Норкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост. На фотографии запечатлена конструкция из конструктора "Лего". Телеведущий собирает "Тысячелетнего Сокола". Судя по его словам под постом, он сделал уже чуть больше половины работы. Норкин также рассказал своим подписчикам, что через неделю он планирует вернуться в эфир.

"Место встречи» возвращается в эфир НТВ через неделю! А пока продолжается работа над "Тысячелетним Соколом". Готовность — 55%!", — написал он.

Пользователи тепло восприняли новости о возвращении в эфир. Поклонники заметили, что скучали по его программе.

"Скучаем, ждем с нетерпением"

"Очень ждем"

"Ждем с нетерпением"

"Очень жду программу!", — написали в комментариях.

Ведущая радиостанции «Комсомольская правда» Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня. Причиной ее смерти стал инфаркт. Овдовевший Андрей Норкин вернулся к работе на телевидении спустя 10 дней со смерти жены. У ведущего остались четверо детей.
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Комментарии 31
Общество , Андрей Норкин , НТВ
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