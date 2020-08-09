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Названо число новых случаев COVID-19 в РФ 

Майк Габриелян 25 минут назад
Названо число новых случаев COVID-19 в РФ
Фото: ТАСС
В России за последние сутки выявили 5 189 новых случаев коронавируса. Статистику на 9 августа приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В стране зафиксировано 77 летальных исходов. Выздоровели 3 215 человек. Из всех пациентов 26,6% не имели клинических симптомов болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве — 689. При этом число заболевших за месяц в столице сократилось на треть.
За Москвой следуют Свердловская область (184 новых пациента), Петербург (160), Ханты-Мансийский АО (150), Московская область (149).
Меньше всего новых случаев в Северной Осетии (6), Еврейской АО (3), Чукотском АО (2), Ненецком АО (0).
Всего в стране проведено более 30,6 млн тестов. Выявлено 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 693 422 человека. Зарегистрирован 14 931 летальный исход.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главный судья РПЦ, митрополит Кубани Исидор умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
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Общество , РПЦ
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