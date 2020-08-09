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Назван самый малочисленный народ России, состоящий из 24 человек 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Назван самый малочисленный народ России
Фото: pixabay.com/ru
Самым малочисленным народом, проживающим на территории России, оказались чамалалы. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, сообщили в медиаофисе переписи.
В 2021 году этот народ будет пересчитан заново в ходе Всероссийской переписи населения.

— В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы — прим. «ВМ»), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти аулах, — передает сообщение РИА Новости.

Редкие народы проживают в разных уголках России. Так, например, 1380 вепсов расположились на территории Ленинградской области. Кроме того, в РФ проживают нанайцы, негидальцы, нивхи и другие народы.
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Общество , РИА Новости
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