Назван самый малочисленный народ России

— В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы — прим. «ВМ»), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти аулах, — передает сообщение РИА Новости.