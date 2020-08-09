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Эксперт объяснил, как распознать залежалый товар 

Вечерняя Москва и ещё 2 28 минут назад
Как распознать залежалый товар
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»
В магазине при выборе продуктов стоит изучить, насколько свежим выглядит товар. Некоторые продавцы, желая выдать залежавшийся товар за свежий, могут менять срок годности, сообщил заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.
По его словам, покупатель может просто отказаться от сомнительной покупки, а может — побороться за свои права.
Так, продавец обязан предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

— Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию, — сказал Александр Борисов.

Он отметил, что покупатель всегда может сверить сроки годности товара, а в случае выявленных нарушений — обратиться к администратору, сообщает агентство «Прайм».
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Общество , Другое , Александр Борисов
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