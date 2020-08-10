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Вирусолог оценил тяжесть второй волны коронавируса в России 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Оценена тяжесть второй волны коронавируса в РФ
Фото: ТАСС
Вторая волна коронавируса в России должна пройти легче первой, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
В то же время он отметил, что ситуация может ухудшиться, если рост заболеваемости совпадет с сезонным гриппом.

"У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно", — отметил врач в эфире НСН.

При этом Альштейн добавил, что российская медицина готова ко второй волне пандемии. По его словам, сейчас есть прослойка людей с уже сформировавшимся иммунитетом от COVID-19. Также он отметил, что вирус сам становится менее патогенным.
Ранее доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил, что вторая волна коронавируса придется на середину осени.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 19,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 727 тысяч человек.
В России коронавирус обнаружили у 892,6 тысячи человек, погибло более 15 тысяч россиян, свыше 696 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Михаил Фаворов
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