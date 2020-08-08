В монастыре на Урале разгорелся скандал после трагедии

Незначительные телесные повреждения были обнаружены на теле 15-летней послушницы монастыря отца Сергия, которая скончалась там несколько дней назад. По данным следователей, девочка также принимала наркотические препараты перед смертью. Ее тело уже отправлено на судебную экспертизу — вместе с тем родители ребенка активно сопротивляются ее проведению.

На теле 15-летней девочки, ранее скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре отца Сергия, обнаружены телесные повреждения. Сейчас тело находится на судебно-медицинской экспертизе, однако родители девочки упорно пытаются отказаться от проведения вскрытия. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

Фото предварительного заключения экспертов показал на своем YouTube-канале представитель монастыря Всеволод Могучев. Согласно постановлению, следователи хотят провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить давность обнаруженных телесных повреждений. Кроме того, как оказалось, перед смертью ребенок принимал наркотические лекарственные средства. Это еще одна причина, по которой необходимо исследовать труп.

По словам самих следователей, они не оспаривают наличие у ребенка диагноза — диффузной глиомы ствола мозга —, однако намерены проверить правильность ее лечения.

«Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии и определить точную причину смерти, проведение судебно-медицинского исследования тела умершей девочки, исходя из конкретных обстоятельств проверки, является необходимым», — указывается в заявлении на сайте СК.

Родители ребенка в свою очередь относятся к происходящему негативно. «Мы же сказали: „Не забирайте“. Нет, забрали. Спокойно похоронить не дают со своими законами. Говорят, что ищут наркотические вещества», — рассказал изданию отец погибшей.

О смерти ребенка стало известно 6 августа текущего года, после чего правоохранительные органы начали доследственную проверку.

«Доследственная проверка уже идет. Я даже открою секрет, она продлена до 30 дней, чтобы очень тщательно проверить все инциденты, которые излагались участниками событий. В частности в фильме Ксении Собчак», — рассказывал «Газете.Ru» уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

По данным регионального Следственного комитета, в ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания. По данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитировали местные СМИ, родители сами привезли девочку в монастырь, зная, что ей осталось жить всего несколько месяцев.

Как рассказала мать девочки, решение отправиться в монастырь они приняли буквально за один день, так как надежды вылечить девочку при помощи традиционной медицины у них не осталось.

«Ездили к специалистам. Но они говорили, что ничего сделать не могут, заболевание серьезное. Хорошие люди мне подсказали, что существует Среднеуральский женский монастырь, есть батюшка Сергий. Тогда обо всем этом я понятия не имела, и на тот момент была даже не крещеная. Мы покрестились за день, взяли билеты и поехали», — рассказывала женщина в ролике, который был опубликован в местных СМИ.

По ее словам, в монастыре их приняли с большим теплом, состояние девочки начало постепенно улучшаться. Тем не менее спустя полгода жизни в обители девочка все же скончалась. Как заявлял основатель обители, лишенный сана схимонах Сергий Романов, не помогли ей и регулярные визиты врача.

«Родители жили в Новокузнецке, были в Москве, там врачи сказали, что девочка проживет полтора-два месяца. Приехали к нам, жили около семи месяцев, девочка была под наблюдением врача-хирурга, он каждую неделю приезжал и наблюдал. Хотя у нас и не больница, но мы стараемся сделать все, что скажет врач: и питанием, и лекарствами обеспечить», — заявлял он в обращении, опубликованном на YouTube.

Скандальный клирик также возмутился тем, что сейчас его монастырь регулярно проверяют полицейские, сотрудники следственного комитета прокуратура и уполномоченные по правам ребенка.

«Посмотрите, сколько ваших детей, которых вы родили, ходят-бродят по помойкам как тени, умирают как мухи, собирают корки банановые, стыд и позор вам!», — заявил он.

Вместе с ним выступил и врач, который следил за здоровьем умершей. По его словам, послушница прошла курс химиотерапии, а также начала «терапию отчаяния» (альтернативные методы лечения с недоказанной эффективностью — «Газета.Ru). Все препараты при этом были куплены монастырем.

»Непонятно, почему при поставленном диагнозе следственный комитет пожелал судебно-медицинского вскрытия. Хотя достаточно патологоанатомического заключения, по всем законам о вскрытии и по письменному изъявлению родственников захоронение могло быть без вскрытия», — отметил медик.

Отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это «псевдопандемия», а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.