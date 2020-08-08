Директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян не исключил, что осенью коронавирус затронет тех людей, которые ранее избегали социальных контактов. Об этом специалист рассказал в интервью «Интерфаксу».

По его словам, COVID-19 может протекать у таких пациентов тяжелее, поскольку те, кто длительное время изолировался, не переболели, но и не получили пассивной иммунизации.