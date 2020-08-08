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России за последние сутки выявили 5 212 новых случаев коронавируса. Статистику на 8 августа приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В стране зафиксировано 129 летальных исходов. Выздоровели 6 615 человек. Из всех пациентов 25,6% не имели клинических симптомов болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (691), Свердловской области (178), Московской области (161), Петербурге (155), Ставропольском крае (137).

Меньше всего новых случаев в Севастополе (3), Ненецком АО (3) и Чукотском АО (1).

Всего в стране проведено более 30,3 млн тестов. Выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 690 207 человек. Зарегистрировано 14 854 летальных исхода.