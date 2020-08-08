Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России за сутки выявили 5 212 новых случаев коронавируса 

Майк Габриелян 1 час назад
В России за последние сутки выявили 5 212 новых случаев коронавируса. Статистику на 8 августа приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В стране зафиксировано 129 летальных исходов. Выздоровели 6 615 человек. Из всех пациентов 25,6% не имели клинических симптомов болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (691), Свердловской области (178), Московской области (161), Петербурге (155), Ставропольском крае (137).
Меньше всего новых случаев в Севастополе (3), Ненецком АО (3) и Чукотском АО (1).
Всего в стране проведено более 30,3 млн тестов. Выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 690 207 человек. Зарегистрировано 14 854 летальных исхода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что митрополит Кубани Исидор умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Соколова будет защищать жену Картрайта
Адвокат Соколова будет защищать жену Картрайта
Глава ДНР: «нам удалось не захлебнуться в коронавирусе»
Глава ДНР: «нам удалось не захлебнуться в коронавирусе»
Путин назвал внешнеполитические приоритеты России
Путин назвал внешнеполитические приоритеты России
Путь в один конец
Путь в один конец
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
01:58
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
Происшествия
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
01:39
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение