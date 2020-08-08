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Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекции, из них 691 — в Москве 

Агентство «Москва» 19 минут назад
В России за последние сутки зарегистрировано 5 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 тыс. 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 334 (25,6%) без клинических проявлений. В Москве — 691, в Московской области — 161», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 882 тыс. 347 случаев (плюс 0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика — 0,2%; Москва, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край — 0,3%; Республика Тыва, Калужская область, Ивановская область, Новгородская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тульская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Владимирская область, Липецкая область, Чеченская Республика — 0,4%», — уточняется в материале.

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 6 тыс. 615 человек, из них в Москве — 1 тыс. 278. За весь период выписаны по России 690 тыс. 207 человек.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 129 пациентов с коронавирусом. За весь период по России скончались 14 тыс. 854 человека.
По информации штаба, за последние сутки выписан по выздоровлении 7 тыс. 331 человек, из них в Москве — 1 тыс. 254. За весь период выписали по России 676 тыс. 357 человек.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 116 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в России скончались 14 тыс. 606 человек.
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Общество , Видео , Москва , Московская область
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