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Названы лучшие профессии для быстрой подработки 

BFM.RU и ещё 13 27 минут назад
Названы сферы для быстрого поиска подработки
Фото: ТАСС
Специалисты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, представителям которых проще всего найти подработку. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
В числе специальностей, которые сейчас востребованны, эксперты выделили 19. В их числе оператор кол-центра, провизор, копирайтер, онлайн-репетитор, курьер, грузчик, кладовщик, водитель.
По прогнозу авторов исследования, прежде чем экономика восстановится после пандемии коронавируса, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев.
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