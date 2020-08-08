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В России воспитательница одела мальчиков в платья за непослушание 

Lenta.ru 24 минуты назад
Мальчиков нарядили в платья в российском детсаду
Фото: ТАСС
В городе Котлас Архангельской области воспитательница детского сада одела мальчиков в платья в качестве наказания за плохое поведение. Об этом сообщает портал 29.ru.
Случай произошел в декабре 2019 года в детском саде «Родничок». По версии родителей, воспитательница отвела двух мальчиков за непослушание в младшую группу, чтобы поставить маленьких детей им в пример. В свою очередь дошкольный педагог заявила, что отпустит их обратно в группу, только если им удастся рассмешить других детей. С этой целью она якобы надела на детей платья.
Заведующая детским садом Наталья Копосова не одобрила такой метод воспитания, но уточнила, что мальчики выбрали платья в качестве костюмов самостоятельно. По ее словам, воспитательница предложила ребятам не «устраивать цирк», а услышав в ответ, что они «и так в цирке», предложила им надеть костюмы. Она их отвела к костюмерной, где хранятся наряды на праздники, и позволила выбрать им одежду.

«Я не знаю, по какой причине мальчишки выбрали именно эти платья. Из своего опыта работы хочу сказать, что я раньше была воспитателем, и у нас мальчишки в детстве бегали и в юбках, и надевали парики — в чем только они не бегали, на это вообще особого внимания не обращали», — пояснила заведующая.

Она заверила, что над детьми никто не смеялся, а сам факт переодевания расценивался всеми участниками и свидетелями произошедшего как игра.
Матери двух мальчиков обратились в прокуратуру и в МВД. В их распоряжении оказались и записи с камер видеонаблюдения, на которых заметно, как воспитательница ведет по коридору мальчиков в платьях. После этого Копосова уволилась в должности заведующей по собственному желанию.
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Общество , Социология , Генпрокуратура РФ , МВД , Архангельская Область , Котлас
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