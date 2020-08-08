Назван способ утихомирить шумных соседей

Чтобы утихомирить слишком шумных соседей, сначала нужно определить характер создаваемого шума. Об этом рассказал адвокат, руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС Амулекс Дмитрий Томко.

По его словам, разный характер шума подразумевает обращение в разные ведомства. Так, строительный шум относится к подведомственности органов государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля, а шум от драки и ругани входят в поднадзорность полиции.

— Важно помнить, что не имеет значение сколько лиц подпишет жалобу на соседа — достаточно и одного заявителя, поскольку законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан устанавливает право подать жалобу через интернет-приемные соответствующих органов власти, — сказал юрист.

Он отметил, что норму, которая касается запрета и санкций за нарушение тишины и покоя граждан, каждый субъект РФ прописывает в своем законодательстве об административных правонарушениях, сообщает агентство «Прайм».