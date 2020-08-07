Любимова рассказала о ситуации с культурными учреждениями 

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что решение о продаже билетов на осенние мероприятия в культурные учреждения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.

«Всё, что касается того, как будут продаваться билеты, будет решаться по мере поступления информации из региональных Роспотребнадзоров», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Любимовой, шахматная рассадка в учреждениях также будет уточняться, исходя из эпидемиологической области.

В министерстве рассчитывают, что в музеях будут снова проводить экскурсии, а «школьники будут возвращаться в театры». Любимова подчеркнула, что «пока говорить об этом рано».