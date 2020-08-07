Познер оценил шансы Лукашенко на победу 

«Во-первых, Лукашенко не проиграет — это сто процентов из ста», — приводятся слова Познера на его сайте «Познер Online».

«Что касается того, чтобы кто-нибудь другой там победил — это совершенно исключено, даже смешно об этом говорить», — добавил журналист.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

Отметим, что Россию и Белоруссию связывают теснейшие экономические связи.

Так, в 2000-х годах уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов России находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2-3 млрд, а к концу 2010-х достиг 5-6 млрд в год. Минск получал российскую нефть по ценам значительно ниже рыночных, делал из нее топливо и продавал за границу. Это составляло около трети всего экспорта страны.

За 20 лет существования Союзного государства товарооборот увеличился с 9 до 35,5 млрд долларов. Из 5,13 млрд долларов экспорта белорусской сельхозпродукции 4,1 млрд (80%) приходится на Россию.