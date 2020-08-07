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Познер оценил шансы Лукашенко на победу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 24 минуты назад
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер оценил шансы действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на победу на предстоящих президентских выборах.

«Во-первых, Лукашенко не проиграет — это сто процентов из ста», — приводятся слова Познера на его сайте «Познер Online».

«Что касается того, чтобы кто-нибудь другой там победил — это совершенно исключено, даже смешно об этом говорить», — добавил журналист.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.
Отметим, что Россию и Белоруссию связывают теснейшие экономические связи.
Так, в 2000-х годах уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов России находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2-3 млрд, а к концу 2010-х достиг 5-6 млрд в год. Минск получал российскую нефть по ценам значительно ниже рыночных, делал из нее топливо и продавал за границу. Это составляло около трети всего экспорта страны.
За 20 лет существования Союзного государства товарооборот увеличился с 9 до 35,5 млрд долларов. Из 5,13 млрд долларов экспорта белорусской сельхозпродукции 4,1 млрд (80%) приходится на Россию.
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Комментарии
Общество , Владимир Познер , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд"
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