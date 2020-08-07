Найден самый крупный в России алмаз

АО "Алмазы Анабара", дочернее предприятие АК "Алроса" , добыло на месторождении "Эбелях" на севере Якутии кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета, сообщила пресс-служба "Алросы".

"Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет", — говорится в сообщении.

По словам директора филиала "Бриллианты Алроса" Павла Винихина, такой массивный цветной алмаз — это уникальная находка не только для нашей страны.

"Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию "Алросы" в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", — приводятся в сообщении слова Винихина.

Россыпное алмазное месторождение "Эбелях", напомнили в "Алросе", находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов. Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза — ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике.

В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название "Жар-птица" (Firebird) массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.