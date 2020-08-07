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Адвокат рассказал о бессоннице Ефремова 

Мария Иванова 1 час назад
Адвокат рассказал о бессоннице Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что актер Михаил Ефремова в последнее время плохо спит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он по ночам плохо спит. Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть», — заявил защитник.

Также Пашаев заявил, что Ефремов не дает оценок судебному процессу.
Домработница Ефремова рассказывала, что актер «очень переживает», почти не ест и не употребляет алкоголь.
Как сообщал «Рамблер», Пашаев стал адвокатом Ефремова после аварии, произошедшей в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Однако позже Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Затем сам актер подтвердил это в суде.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил он.

Комментарии
Общество , Сергей Захаров
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