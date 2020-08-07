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Ефремов прокомментировал свои слова о «раздвоении личности» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ефремов прокомментировал слова о «раздвоении личности»
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов прокомментировал свои слова о «раздвоении личности» во время демонстрации в суде видеодоказательств по делу о ДТП.
Адвокаты стороны обвинения указали, что Ефремова стоило бы показать психиатрам после упоминания им персонажа из романа писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», передает «Московский комсомолец».
Ефремов ответил на это, что «они не читают книжки, я не буду ничего говорить».
При этом артист поправил своего адвоката, назвавшего мистера Хайда «мистером Хайпом».
Напомним, накануне в суде были представлены видеодоказательства по делу. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский поинтересовался, узнает ли себя Ефремов на кадрах.

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил актер.

Мистер Хайд — герой повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Он страдает раздвоением личности, и его зловещий двойник получает свободу действий.
Добровинский позже заявил, что «в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме», потому «это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно».
Ефремов также говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».
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Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Роберт Стивенсон , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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