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Ефремов занялся рисованием на заседании суда 

Ura.Ru 1 час назад
Ефремов занялся рисованием на заседании суда
Фото: ТАСС
На заседании суда 7 августа актер Михаил Ефремов занимался рисованием. На одном из листков адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский разглядел изображение Спасской башни.

«Вчера я видел, что он рисует квадратики, какие-то там штучки, Спасскую башню нарисовал», — цитирует Добровинского RNS.

Актер при этом был спокоен, считает адвокат потерпевших. Защитник самого Ефремова, Эльман Пашаев, подтвердил журналистам слова коллеги. По его словам он был более сосредоточен на суде и оказался не в курсе, что конкретно рисовал подзащитный.
Актер Михаил Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП, в которое попал его автомобиль 8 июля. Свидетели рассказали, что после столкновения пьяный артист вышел, чтобы осмотреть свою машину и не пытался помочь второму водителю, сообщает агентство Nation news. Мужчина скончался в больнице. На видео с места ДТП Ефремов себя не узнал, пишет RT.
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Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов
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