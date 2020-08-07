«Чернобыльские»: россиян предупредили о новой угрозе 

Роспотребнадзор предупредил жителей России , что на рынках и у трасс могут продаваться ягоды и грибы с повышенным радиационным фоном, собранные на территориях, загрязненных после Чернобыльской аварии.

«Черника, клюква и грибы больше, чем другие продукты питания, способны накапливать радионуклиды. Такие «дары леса» часто привозили из Белоруссии туристы, путешествующие на своих автомобилях, которые покупали дикоросы у местных жителей, продающих то, что они собрали прямо у трассы», — пояснили в ведомстве.

Жителей России также предупредили, что говядина, незаконно продаваемая вдоль трасс и с машин во дворах, также может содержать радионуклиды. В Роспотребнадзоре отметили, что недобросовестные продавцы выпасают крупный рогатый скот на зараженных территориях и не переводят его на чистые корма перед забоем.

«Рамблер» писал, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке был полностью разрушен ядерный реактор, в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Было эвакуировано более 115 тысяч человек из города Припять и прилегающей 30-километровой зоны.