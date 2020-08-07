Мясников заявил о невозможности остановить коронавирус 

Коронавирус скорее всего будет медленно распространятся, и надо настраиваться на сосуществование с ним. Об этом в своем Telegram-канале заявил врач и телеведущий Александр Мясников

Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 19 млн человек.

Мясников напомнил, что инфекционисты на публике применяют слово «остановить инфекцию», однако у пандемии коронавируса есть два возможных пути развития. Первый — прекратить распространение инфекции при помощи вакцины.

«На самом деле этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются 70% населения», — отметил врач.

В противном случае вирус, по словам Мясникова, будет распространяться «несинхронными волнами, по дороге теряя свою болезнетворную силу» и стоит настраиваться на сосуществование с ним.

«Поэтому, когда читаете в рекомендациях экспертов «остановить», понимайте «приостановить». Три буквы, но за ними очень многозначительная разница», — подчеркнул он, напомнив, что люди уже много лет живут с вирусами гриппа ВИЧ, гепатита и другими.

Мясников также напомнил основные правила для защиты от коронавируса, призвав соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, носить маски и избегать толпы.