«Ефремов на потерпевшего даже внимания не обратил» 

Свидетель смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова заявил о пренебрежительном отношении актера к погибшему, сообщает РИА Новости. По словам очевидца, сразу после аварии артиста больше всего заботило состояние его разбитой машины.

Громкое заявление прозвучало на очередном заседании по делу о ДТП в Пресненском районном суде столицы. Свидетель произошедшего заявил, что видел, как непосредственно перед столкновением джип актера вилял по дороге, подрезая других участников движения. После аварии, по его словам, артиста вытащили из-за руля, он отошел, уселся на тротуар, затем вернулся к своему автомобилю, попросил сигарету и закурил.

«На потерпевшего он даже внимания не обратил, меня это возмутило», — цитирует агентство слова очевидца.

Он также добавил, что Ефремов явно был нетрезв, поскольку был в неадекватном состоянии и едва держался на ногах.

Накануне, как сообщал «Рамблер», другой очевидец трагедии заявил, что после аварии видел в автомобиле Ефремова еще какого-то человека, но кто это был пояснить не смог.