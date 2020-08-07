Российская вакцина от коронавируса будет первой 

Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России совместно разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, а ее клинические исследования могут быть завершены до конца июля.

13 июля стало известно, что вакцина может поступить в гражданский оборот 14-15 августа, а 29 июля — что она уже находится на стадии регистрации, а разрешение на ее гражданский оборот может быть получено 15-16 августа.

Сегодня в Министерстве здравоохранения России сообщили, что вакцина будет официально зарегистрирована 12 августа, Россия сделает это первой в мире, а первыми людьми, которые будут ею привиты, станут медицинские работники и пожилые люди.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 19,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 877,1 тысячи человек.