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В Крыму продлили запрет на размещение в хостелах 

RT на русском и ещё 4 52 минуты назад
В Крыму продлили запрет на размещение в хостелах
Фото: Pixabay
Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил запрет на размещение в хостелах до 1 сентября.
Соответствующие изменения, как сообщает РИА Новости, внесены в указ о введении режима повышенной готовности на территории региона.

«В пункте 6 слова «1 августа 2020 года» заменить словами «1 сентября 2020 года», — говорится д документе.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что отелях и санаториях региона на август забронировано 90% номерного фонда.
Вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.
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