Россиянам раскрыли точность примет о погоде 

Гидрометцентр проанализировал народные приметы о погоде и пришел к выводу, что они не сбываются. Точность примет россиянам раскрыл научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, передает «Российская газета».

Вильфанд оценил примету о том, что после Ильина дня 2 августа нельзя купаться в открытых водоемах из-за остывшей воды. По его словам, температура воды может не понизиться при резком похолодании — для этого потребуется несколько холодных дней. Синоптик уточнил, что температура воды также может совпадать с температурой воздуха и напомнил, что в центральных регионах страны до середины августа стоит теплая погода, иногда она держится и в сентябре.

Вильфанд также оценил зимние приметы о том, что морозы должны быть на Рождество и на Крещение и заявил, что это происходит не каждый год. Так, и 7 и 19 января может быть теплая погода. Он напомнил, что в последнюю зиму в Москве вообще не было морозов и практически не выпадал снег. Вильфанд объяснил, что к приметам стоит относиться скептически из-за того, что они слишком общие, а климат отличается в зависимости от региона России.

30 июля Вильфанд сообщил, что в Красноярском крае и Якутии ожидается аномально теплый август. Температура «заметно выше нормы» ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири и на Урале. Однако на большей части европейской территории России температура не будет превышать норму.