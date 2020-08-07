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Россиянам раскрыли точность примет о погоде 

Lenta.ru 39 минут назад
Россиянам раскрыли точность примет о погоде
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр проанализировал народные приметы о погоде и пришел к выводу, что они не сбываются. Точность примет россиянам раскрыл научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, передает «Российская газета».
Вильфанд оценил примету о том, что после Ильина дня 2 августа нельзя купаться в открытых водоемах из-за остывшей воды. По его словам, температура воды может не понизиться при резком похолодании — для этого потребуется несколько холодных дней. Синоптик уточнил, что температура воды также может совпадать с температурой воздуха и напомнил, что в центральных регионах страны до середины августа стоит теплая погода, иногда она держится и в сентябре.
Вильфанд также оценил зимние приметы о том, что морозы должны быть на Рождество и на Крещение и заявил, что это происходит не каждый год. Так, и 7 и 19 января может быть теплая погода. Он напомнил, что в последнюю зиму в Москве вообще не было морозов и практически не выпадал снег. Вильфанд объяснил, что к приметам стоит относиться скептически из-за того, что они слишком общие, а климат отличается в зависимости от региона России.
30 июля Вильфанд сообщил, что в Красноярском крае и Якутии ожидается аномально теплый август. Температура «заметно выше нормы» ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири и на Урале. Однако на большей части европейской территории России температура не будет превышать норму.
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Общество , Погода , Роман Вильфанд , "Российская газета"
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