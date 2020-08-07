Разрешен спор любителей арбузов и дынь 

России Маргарита Королева. Традиционная борьба за звание главного летнего лакомства россиян между дыней и арбузом не имеет смысла, поскольку эти продукты должны выступать в разных категориях, рассказала радио Sputnik диетолог и профессор ФМБА

С точки зрения диетологии и правильного питания арбуз вполне можно использовать в качестве летнего перекуса, а вот дыню — нет, объясняет радио Sputnik Маргарита Королева.

"Если человек питается разнообразно в течение дня и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приемами пищи. Это должен быть перекус арбузом. Вес арбуза на перекусе должен быть не более 300 граммов. Он может встроиться в обычный рацион, и человек может наслаждаться всей гаммой полезных продуктов, которые есть в его составе", — рассказала Маргарита Королева.

Дыня, напротив, не должна выступать в качестве перекуса или десерта. Ее употребление вместе с другими продуктами ведет к набору веса.