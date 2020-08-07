Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разрешен спор любителей арбузов и дынь 

РИА Новости 13 минут назад
Разрешен спор любителей арбузов и дынь
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Традиционная борьба за звание главного летнего лакомства россиян между дыней и арбузом не имеет смысла, поскольку эти продукты должны выступать в разных категориях, рассказала радио Sputnik диетолог и профессор ФМБА России Маргарита Королева.
С точки зрения диетологии и правильного питания арбуз вполне можно использовать в качестве летнего перекуса, а вот дыню — нет, объясняет радио Sputnik Маргарита Королева.

"Если человек питается разнообразно в течение дня и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приемами пищи. Это должен быть перекус арбузом. Вес арбуза на перекусе должен быть не более 300 граммов. Он может встроиться в обычный рацион, и человек может наслаждаться всей гаммой полезных продуктов, которые есть в его составе", — рассказала Маргарита Королева.

Дыня, напротив, не должна выступать в качестве перекуса или десерта. Ее употребление вместе с другими продуктами ведет к набору веса.

"Надо употреблять дыню как можно дальше от остальных приемов пищи. Это должен быть самостоятельный продукт. Он подарит вам вкус и подарит впечатления. Но я не советую этот продукт людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса. Никто не умаляет пищевую ценность дыни, но у нее гликемический индекс выше, чем у арбуза, и ответная реакция организма в том, что человек набирает вес, если есть дыню и вместе с другими продуктами", — объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
Последние новости
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Комментарии
Общество , Маргарита Королева , Федеральное медико-биологическое агентство , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как я могу признать вину, когда ничего не помню?»
«Как я могу признать вину, когда ничего не помню?»
Откуда взялся тротил на самолете Качинського
Откуда взялся тротил на самолете Качинського
Белорусский посол посетил МИД РФ
Белорусский посол посетил МИД РФ
В Крыму выявили 36 новых носителей коронавируса
В Крыму выявили 36 новых носителей коронавируса
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение