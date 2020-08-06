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Телебашня в Петербурге отключит подсветку в знак траура по погибшим в Бейруте 

ТАСС 1 час назад
Телебашня в Петербурге погаснет в связи с ЧП в Бейруте
Фото: Wikipedia
Санкт-Петербургская телебашня в ночь на 7 августа отключит подсветку в знак памяти о погибших в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

"Сегодня, 6 августа, с 23 часов и до 4 утра 7 августа будет отключена подсветка телевизионной башни на Аптекарской набережной в знак траура по погибшим при мощном взрыве в районе морского порта Бейрута, который прогремел во вторник, 4 августа", — говорится в сообщении.

На пять часов будут обесточены 644 светильника (светящиеся кольца на ярусах телебашни). Работать будут только сигнальные огни.
Также в четверг в петербургском Доме национальностей открыли временный мемориал, посвященный памяти погибших в результате взрыва в Бейруте, там же находится книга соболезнований. Все желающие смогут сделать запись по 8 августа включительно. Впоследствии траурная книга со словами поддержки петербуржцев будет официально направлена представителям Ливанской Республики.
Санкт-Петербургская телебашня построена в 1956-1962 годах для теле— и радиовещания на Ленинград и Ленинградскую область, расположена на Аптекарском острове. Высота шпиля телебашни — 125 м, он остается самым высоким в городе. Второй по высоте — шпиль Лахта-центра (118 м).
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Комментарии
Общество , Бейрут , Санкт-Петербург
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