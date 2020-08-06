Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавирусной инфекции 

ТАСС и ещё 8 47 минут назад
В России запатентовали препарат от коронавируса
Фото: РИА Новости
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции, способный предотвратить или смягчить цитокиновый шторм. Об этом сообщается в четверг на сайте агентства.

"В Роспатенте отмечают, что "Лейтрагин" — сугубо отечественный препарат. Он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам", — говорится в сообщении.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, речь идет о предотвращении или смягчении так называемого цитокинового шторма.
Отмечается, что Роспатент уже принял решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документа.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
ТАСС: последние новости
Подросток умер в хосписе монастыря на Урале, который удерживает схимонах Сергий Подросток умер в хосписе монастыря на Урале, который удерживает схимонах Сергий МИД Хорватии назвал условия для разрешения россиянам въезда в страну МИД Хорватии назвал условия для разрешения россиянам въезда в страну В Сочи усилили контроль за ношением масок из-за роста заразившихся коронавирусом В Сочи усилили контроль за ношением масок из-за роста заразившихся коронавирусом
Комментарии
Общество , Другое , Минздрав РФ , Роспатент , Федеральное медико-биологическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров оценил действия США в отношении TikTok
Дуров оценил действия США в отношении TikTok
Хабенский полысел и начинает утро с бутылки
Хабенский полысел и начинает утро с бутылки
Убивших отца сестер Хачатурян отдали суду присяжных
Убивших отца сестер Хачатурян отдали суду присяжных
Путин выразил соболезнования президенту Ливана
Путин выразил соболезнования президенту Ливана
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение