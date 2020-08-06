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Россия ввела однократные электронные визы 

Российская Газета 1 час назад
Россия ввела однократные электронные визы
Фото: iStock
С 1 января 2021 года иностранцы смогут оформить визу для посещения России в несколько кликов на компьютере, планшете или смартфоне. Введение "универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации" предусмотрено подписанным президентом РФ законом, который публикует "Российская газета".
Закон упрощает получение виз для поездок с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Проще говоря, если иностранцу нужно приехать в Россию на футбол, премьеру или деловую встречу, или просто "город посмотреть", то с визой не нужно будет заморачиваться. Электронная виза будет самостоятельной категорией наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визами и визой временно проживающего в РФ лица.
Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Оформляться такая виза будет на основании решения МИД России, принятого после подачи заявления иностранным гражданином, которое можно будет заполнить в интернете. Срок оформления электронной визы составит не более 4 календарных дней. Законом, кроме того, отменяется ряд положений действующего законодательства, в том числе ограничения по передвижению иностранных граждан только по территории того субъекта РФ, через который был осуществлен въезд в Россию.
К слову, электронные визы уже действуют в России с 2017 года. Первым регионом, испытавшим нововведение, стало Приморье, а в 2019 году — Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Для широкого внедрения электронных виз будет задействован опыт Чемпионата мира по футболу 2018 года. Будет использовано оборудование, которое применялось для этого в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает, что Россия после введения электронных виз станет государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран. Мировая практика, по ее словам, показывает, что либерализация визового режима напрямую повышает въездной туристический поток в среднем на 20-40 процентов. Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством России отдельно. Его подготовит МИД России.
Новая виза будет платной — ее стоимость составит 50 долларов. Сейчас пошлина за визу стоит 75 долларов и 150 долларов — за срочную.
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Комментарии
Общество , Зарина Догузова , Ростуризм , МИД , Правительство РФ , "Российская газета"
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