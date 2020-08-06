Цискаридзе объяснил, почему ненавидит «Лебединое озеро» 

— Имя Чайковского для каждого артиста балета — имя, с которым мы растем. Мы не можем существовать без этого композитора. Честно сказать, я ненавижу «Лебединое озеро». Представьте, все мужские роли, которые есть в «Лебедином озере», от кордебалета до главных мужских ролей через всю жизнь прошли. И так практически у всех артистов, которые служат в театре, — заявил Цискаридзе.